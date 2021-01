Lega Pro, le candidature in vista dell’assemblea elettiva: ecco chi sfiderà Ghirelli per la presidenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) In vista dell'assemblea elettiva in programma il prossimo 12 gennaio, la Lega Pro ha reso noto l'elenco delle candidature ricevute.Per la presidenza è corsa a due: uno tra l'uscente Francesco Ghirelli, e Andrea Borghini, ex dirigente della Carrarese, sarà il nuovo presidente. Di seguito, invece, i nominativi in corsa per le altre cariche, diffusi attraverso un comunicato diramato sul sito ufficiale della Lega Pro.Candidatura a Vice Presidente della Lega Pro:1) Paolo Francia2) Luigi Ludovici3) Marcel Vulpis Candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro:1) Paolo Mannini Candidatura a membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro:1) Alessandro Bolchi2) Maurizio Di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Indell'assembleain programma il prossimo 12 gennaio, laPro ha reso noto l'elenco dellericevute.Per laè corsa a due: uno tra l'uscente Francesco, e Andrea Borghini, ex dirigente della Carrarese, sarà il nuovo presidente. Di seguito, invece, i nominativi in corsa per le altre cariche, diffusi attraverso un comunicato diramato sul sito ufficiale dellaPro.Candidatura a Vice Presidente dellaPro:1) Paolo Francia2) Luigi Ludovici3) Marcel Vulpis Candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dellaPro:1) Paolo Mannini Candidatura a membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dellaPro:1) Alessandro Bolchi2) Maurizio Di ...

