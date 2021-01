Lecce-Monza | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lecce e Monza si sfidano oggi pomeriggio nel big match della 17esima giornata di Serie B. A separare le squadre ci sono 4 punti: i ragazzi di Corini cercheranno di… L'articolo Lecce-Monza Probabili formazioni Precedenti Curiosità proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021)si sfidano oggi pomeriggio nel big match della 17esima giornata di Serie B. A separare le squadre ci sono 4 punti: i ragazzi di Corini cercheranno di… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

Advertising

coldpatrix : RT @VerFilippo: #Pisacane-#Lecce accordo in chiusura in queste ore. Ok del Cagliari a indennizzo minimo in virtù di ottimi rapporti tra soc… - VerFilippo : #Pisacane-#Lecce accordo in chiusura in queste ore. Ok del Cagliari a indennizzo minimo in virtù di ottimi rapporti… - sportli26181512 : Diretta Lecce-Monza dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su - De_Sand88 : RT @Lega_B: ???? @OfficialUSLecce - @ACMonza, migliori attacco e difesa contro. Salentini con 31 gol segnati, brianzoli con 12 reti subite. #… - Lega_B : ???? @OfficialUSLecce - @ACMonza, migliori attacco e difesa contro. Salentini con 31 gol segnati, brianzoli con 12 re… -