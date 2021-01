“Le terrificanti avventure di Sabrina 4” delude i fan; sicuri di aver capito il finale? riflessioni da una prospettiva alternativa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il finale di stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina 4 delude molti fan e l’amarezza sta empaticamente facendo il giro del web. Come se non bastasse l’eroina della saga fantasy stregata Kierna Shipka ha dichiarato anche lei il suo disappunto per il finale di stagione, ma solo in un primo momento. Kierna Shipka è un volto reso noto sul piccolo schermo grazie ad una delle serie che tutti dovrebbero vedere: Mad Man. Partiamo da un presupposto: a volte leggere articoli e commenti che trattano tutti o quasi, della medesima delusione è poco costruttivo. Sarebbe una mossa saggia prendere le giuste distanze da commenti affrettati ed impulsivi. Commenti che nella prima visione possono condurre lo spettatore a frettolose delusioni o colpi di scena poco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildi stagione de Ledimoltie l’amarezza sta empaticamente facendo il giro del web. Come se non bastasse l’eroina della sagatasy stregata Kierna Shipka ha dichiarato anche lei il suo disappunto per ildi stagione, ma solo in un primo momento. Kierna Shipka è un volto reso noto sul piccolo schermo grazie ad una delle serie che tutti dovrebbero vedere: Mad Man. Partiamo da un presupposto: a volte leggere articoli e commenti che trattano tutti o quasi, della medesima delusione è poco costruttivo. Sarebbe una mossa saggia prendere le giuste distanze da commenti affrettati ed impulsivi. Commenti che nella prima visione possono condurre lo spettatore a frettolose delusioni o colpi di scena poco ...

