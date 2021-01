Le scuole superiori delle Marche chiuse fino al 31 gennaio. L'annuncio di Acquaroli su Facebook (Di lunedì 4 gennaio 2021) ANCONA - Le scuole superiori delle Marche chiuse fino al prossimo 31 gennaio. Lo ha appena annunciato su Facebook il governatore Francesco Acquaroli. 'Domani - ha scritto il presidente sui social - ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) ANCONA - Leal prossimo 31. Lo ha appena annunciato suil governatore Francesco. 'Domani - ha scritto il presidente sui social - ...

