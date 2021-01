Le scelte delle aziende al tempo del Covid. Ne parliamo con Maia Ottogalli, Marketing manager Danone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando un’azienda vuole essere vicino ai suoi consumatori e stakeholder, vicino alla sua comunità in un momento particolare, cosa può fare? C’è il welfare aziendale per i lavoratori, ci sono le donazioni ma a chi se non esiste una associazione di categoria da sostenere eppure ci è a cuore il benessere di quelle persone, di quei professionisti, di quel mondo? L’emergenza Covid-19, con le conseguenti limitazioni che ha portato con sé, ha inferto un duro colpo a molti settori, ristorazione, turismo, anche al mondo del fitness e delle palestre: infatti, sono tantissimi i personal trainer e i collaboratori che in questi mesi non hanno potuto recarsi nei centri sportivi rimanendo lontani dai loro atleti e dal loro lavoro. In un momento così complicato, HiPRO – brand di Danone che promuove un’alimentazione sana e bilanciata e che dal 2019 è al ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando un’azienda vuole essere vicino ai suoi consumatori e stakeholder, vicino alla sua comunità in un momento particolare, cosa può fare? C’è il welfare aziendale per i lavoratori, ci sono le donazioni ma a chi se non esiste una associazione di categoria da sostenere eppure ci è a cuore il benessere di quelle persone, di quei professionisti, di quel mondo? L’emergenza-19, con le conseguenti limitazioni che ha portato con sé, ha inferto un duro colpo a molti settori, ristorazione, turismo, anche al mondo del fitness epalestre: infatti, sono tantissimi i personal trainer e i collaboratori che in questi mesi non hanno potuto recarsi nei centri sportivi rimanendo lontani dai loro atleti e dal loro lavoro. In un momento così complicato, HiPRO – brand diche promuove un’alimentazione sana e bilanciata e che dal 2019 è al ...

