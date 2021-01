Le nuove leggi sono una opportunità per i debitori E che le banche si lecchino le loro ferite

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Di Vincenzo Imperatore. Non vi fate ingannare. Legià lo sapevano da quasi 3 anni e stanno utilizzando strumentalmente una opportunistica apologia della crisi per non far emergere igià gravosi problemi inerenti la gestione dei crediti difficili, i cosiddetti npl (non performing loans), ed indurre il governo ad intervenire nei confronti di Bruxelles per sospendere o comunque arginare gli effetti della disposizione che, varata in sede europea nel luglio 2018(!!), entrerà in vigore dal 1° gennaio del 2021. Cosa dice questa legge? La Bce chiede alledi svalutare completamente in tre anni i crediti deteriorati non assistiti da garanzia ipotecaria e in 7-9 anni se coperti da garanzie reali al fine di non consentire allemagheggi suibilanci. Cosa significa ...