Le notizie del giorno, il dramma di Manila Nazzaro e Amoruso. Il caso Zaniolo e la foto di Wanda Nara (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Manila Nazzaro ha scritto un lungo post, inizialmente di auguri ma che nascondeva grande amarezza. “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!!”. (LA NOTIZIA NEL ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero.ha scritto un lungo post, inizialmente di auguri ma che nascondeva grande amarezza. “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!!”. (LA NOTIZIA NEL ...

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid una dottoressa dell'Umberto I di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. 'La protezione immunitaria dal… - Agenzia_Ansa : #Covid: sale ancora il tasso di positività, è al 17,6% Il nuovo bollettino del ministero della Salute, 67.174 i ta… - bluypsilon : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: 14.245 nuovi casi in 24 ore, 347 vittime. Tasso di positività di nuovo giù al 13,8% rispetto al 17,6% di ieri. E'… - ASDSportingclu1 : Per seguire la nostra avventura e rimanere aggiornati sulle ultime notizie del club.. Seguiteci su: Instagram:… -