Le «notizie» dei casi positivi dopo il vaccino Pfizer? Facciamo il punto sulla disinformazione

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Con l’arrivo delci siamo dovuti scontrare nuovamente con la cattiva informazione che, di fatto, alimenta dubbi e paure infondate spianando la strada alle aree NoVax e negazioniste della Covid19. Le più recenti riguardano idi operatori sanitari risultatia pochi giornila vaccinazione, dove una era completamente falsa e l’altra completamente imprecisa. I titoli de El Pais e i due forniti dal Corriere prima ela correzione. Stiamo parlando del caso dell’infermiera spagnola positiva al virus che è stata rilanciata sia in Spagna che in Italia perché avrebbe ricevuto la somministrazione del. C’è un problema, la testata spagnola El Pais che aveva diffuso la notizia non affermava affatto che fosse ...

Advertising

lucianonobili : Ma sugli insulti indegni e gravissimi rivolti - ancora una volta - contro @meb, qualcuno ha notizie di una presa di… - enpaonlus : I carabinieri forestali di Sarnano salvano lupo finito nella trappola dei bracconieri - Animali -… - RegioneER : ??#Coronavirus, quasi 8mila persone vaccinate in Emilia-Romagna e da domani 50mila a settimana. Oggi 2.430 somminist… - enrico_mancio : Iss, da agosto a settembre a scuola il 2% dei focolai - Medicina - - KattInForma : L'Anno di Giovanni Paolo II, quel presepe dei netturbini fuori Porta Cavalleggeri -

Ultime Notizie dalla rete : notizie dei

Corriere della Sera

che ne aveva già dato notizia lo scorso dicembre, non appena pubblicato l’avviso da parte del Comune. Nello stesso avviso vengono indicate modalità e tempistiche per l’accesso al contributo per la ...I bianconeri vanno a caccia del decimo scudetto di fila in Serie A, ma la situazione sembra complicarsi sensibilmente. La squadra di Agnelli partiva nettamente favorita rispetto alle altre, ma nelle u ...