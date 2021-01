Lazio, Fares cuore d’oro: dona 2.500 euro per il rider aggredito a Napoli: “Ho sentito che dovevo agire” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mohamed Fares cuore d'oro.Nella serata di ieri, un rider è stato accerchiato, malmenato e derubato da un gruppo di giovani malviventi: il tutto è stato ripreso da un abitante della zona e in pochissimo tempo le immagini hanno fatto il giro del web. Qualche ora dopo è partita una raccolta fondi per ricomprare all'uomo il motorino che gli avevano sottratto. Tra le tante donazioni, ha spiccato quella del calciatore della Lazio, che ha donato 2.500€, ovvero il valore intero del mezzo rubato."Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio". Così Mohamed Fares conferma la notizia che lo ha visto accorrere in aiuto del rider picchiato e derubato a Napoli, un gesto ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mohamedd'oro.Nella serata di ieri, unè stato accerchiato, malmenato e derubato da un gruppo di giovani malviventi: il tutto è stato ripreso da un abitante della zona e in pochissimo tempo le immagini hanno fatto il giro del web. Qualche ora dopo è partita una raccolta fondi per ricomprare all'uomo il motorino che gli avevano sottratto. Tra le tantezioni, ha spiccato quella del calciatore della, che hato 2.500€, ovvero il valore intero del mezzo rubato."Ho visto su Instagram un post di un mio amico die sono venuto a conoscenza di questo episodio". Così Mohamedconferma la notizia che lo ha visto accorrere in aiuto delpicchiato e derubato a, un gesto ...

Advertising

Eurosport_IT : Bellissimo gesto di Mohamed Fares ?? Anche il difensore della Lazio ha voluto partecipare alla raccolta fondi in fa… - Mediagol : #Lazio, Fares cuore d'oro: dona 2.500 euro per il rider aggredito a Napoli: 'Ho sentito che dovevo agire'… - AndreaPietrafu2 : RT @GnocchiGene: Fares. 2500 euro per ricomprare il motorino al rider. La migliore azione da quando è alla Lazio #Fares #ULTIMORA - AQVILAROMANA : RT @GnocchiGene: Fares. 2500 euro per ricomprare il motorino al rider. La migliore azione da quando è alla Lazio #Fares #ULTIMORA - StefanoMimmo84 : RT @SkySport: Rider rapinato a Napoli, Fares dona 2500 euro: 'Colpito dalla vicenda, dovevo agire' -