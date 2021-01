Lazio, cuore Fares: dona 2.500 euro per il rider aggredito a Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stavolta l'assist più bello arriva con un click. Mohamed Fares, 24 anni, esterno della Lazio, è sceso in campo con lo Smartphone e la generosità, donando 2.500 euro su GoFoundMe al rider aggredito a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stavolta l'assist più bello arriva con un click. Mohamed, 24 anni, esterno della, è sceso in campo con lo Smartphone e la generosità,ndo 2.500su GoFoundMe ala ...

