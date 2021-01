Lazio Coronavirus | il bollettino per oggi 4 gennaio

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il numero di contagi dinelcon i dati deldella Regione di: articolo in aggiornamento Ilsulneldi ieriIl, con 22.225 vaccinati, è la regione con il più alto numero di vaccinazioni in assoluto ed anche quella con la più alta percentuale di vaccinati (48,5%) sul numero di dosi consegnate (45.805). Nelle ultime posizioni della classifica è invece collocata la Lombardia che, a fronte di 80.595 dosi ricevute (il numero più alto tra le regioni) ha vaccinato solo 3.085 persone, pari al 3,8%. Meno solo la Calabria (3,5%), la Sardegna (3,0%), il Molise (1,7% L'articolo proviene da nextQuotidiano.

