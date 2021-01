Lavoratori turnisti | l’indennità di congedo parentale spetta anche di domenica

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Icon orario a turni, c.d., hanno diritto alINPS nel caso in cui l’assenza perinteressi le giornate di previsto svolgimento dell’attività cadenti di. A chiarirlo la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) numero 1116 del 14 dicembre 2020. Il documento ha lo scopo di affermare il diritto alla copertura economica INPS per queiche, in base alle previsioni contenute nella lettera di assunzione o nelle intese successivamente intervenute, sono chiamati a svolgere l’attività su turni che interessano la. Ai fini del diritto alINPS del 30% assume importanza l’orario che il dipendente avrebbe dovuto svolgere, secondo l’organizzazione interna ...

Ninna40210896 : @susinamorta Auguri a tutti i turnisti e grazie , sempre , lavoratori invisibili , che qs anno vi porti prosperità - emme1963 : @PaolaDiCaro @danititti @MaggicaPolly A loro li pagano due spicci...io che sono tra i lavoratori turnisti pagati be… -

