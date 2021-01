L' audio di Trump | ribaltate vittoria di Biden Harris | sfrontato abuso di potere

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Washington post pubblica il contenuto della telefonata in cui il Presidente uscente invita il segretario di stato della Georgia a fare pressioni per sconfiggere l'avversario. Domani il ballottaggio ...

Mondo - 04/01/2021 Il Washington Post diffonde l'audio di una telefonata in cui il presidente chiede inutilmente il ricalcolo dei voti in Georgia. Intanto nello stato del sud domani si svolgono due ...Il Washington Post diffonde l'audio di una telefonata in cui il presidente chiede inutilmente il ricalcolo dei voti in Georgia. Intanto nello stato del sud domani si svolgono due ballotaggi decisivi p ...