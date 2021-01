L’attrice incinta per la prima volta: la foto col pancione è una gran bella sorpresa per tutti (Di lunedì 4 gennaio 2021) La bella e famosa attrice incinta per la prima volta! Il lieto annuncio è arrivato a sorpresa, proprio all’inizio di questo nuovo anno. Ovviamente a mezzo Instagram, con una foto in cui si vede il pancino. La futura mamma ha colto l’occasione del compleanno del suo compagno per dare a tutti questa notizia. “Di foto in questi anni non ne abbiamo fatte tante… di fatti sì – esordisce nel post che la vede accanto al suo uomo con la mascherina e il pancino in vista – L’essere riservati è la cosa che ci ha uniti più’ di tutto ed è forse quello che amo più di noi. Oggi è il tuo compleanno e colgo l’occasione per condividere un briciolo dell’uragano di emozioni che provo dentro di me. (Continua dopo la foto) “Quello che voglio augurarti – ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lae famosa attriceper la! Il lieto annuncio è arrivato a, proprio all’inizio di questo nuovo anno. Ovviamente a mezzo Instagram, con unain cui si vede il pancino. La futura mamma ha colto l’occasione del compleanno del suo compagno per dare aquesta notizia. “Diin questi anni non ne abbiamo fatte tante… di fatti sì – esordisce nel post che la vede accanto al suo uomo con la mascherina e il pancino in vista – L’essere riservati è la cosa che ci ha uniti più’ di tutto ed è forse quello che amo più di noi. Oggi è il tuo compleanno e colgo l’occasione per condividere un briciolo dell’uragano di emozioni che provo dentro di me. (Continua dopo la) “Quello che voglio augurarti – ...

Advertising

marcpasq88 : @AlbertoBrldghst @RadioSavana L'attrice Luisa Ferida, fatta fucilare anche se incinta dal boia Pertini. Morì string… - horvnslover : RT @artvneil: Ma Domiziosa l'attrice che fa la gemella in Un Medico in Famiglia è incinta e ha la mia età Mi sto sentendo male malissimo - Tapiano77 : Cioè fatemi capì non solo Zaniolo ha lascito la tipa di prima per l'ennesima volta e si è messo con una più grande… - artvneil : Ma Domiziosa l'attrice che fa la gemella in Un Medico in Famiglia è incinta e ha la mia età Mi sto sentendo male malissimo - hengbokie_ : Parliamo di come l'attrice che interpreta paige è sposata con un 70enne e lei ha 36 anni e credo sia pure incinta i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attrice incinta Prometeo Tv n.51 del 16 dicembre 2020 Yahoo Notizie