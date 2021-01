L’Atalanta non riesce a tenersi Diallo, lo United lo porta in Premier già a gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Niente da fare, il Manchester United ha rifiutato i tentativi delL’Atalanta di tenere in prestito Amad Diallo per il resto della stagione: a gennaio l’ala 18enne già acquistata dagli inglesi per 40 milioni di euro andrà in Premier League. Lo United aveva ingaggiato Diallo a ottobre, ma non era riuscito a ottenere un permesso di lavoro, quindi gli ha permesso di rimanere in Serie A con l’obiettivo di portarlo via a gennaio. Diallo ha pubblicato suoi social una foto con le sue valigie su un aereo per Roma, per dare gli ultimi ritocchi al permesso di lavoro nel Regno Unito di cui aveva bisogno, e ESPN riferisce che lo United è fiducioso di ricevere quei documenti ”a brevissimo”. Aggiunge che i Red Devils ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Niente da fare, il Manchesterha rifiutato i tentativi deldi tenere in prestito Amadper il resto della stagione: al’ala 18enne già acquistata dagli inglesi per 40 milioni di euro andrà inLeague. Loaveva ingaggiatoa ottobre, ma non era riuscito a ottenere un permesso di lavoro, quindi gli ha permesso di rimanere in Serie A con l’obiettivo dirlo via aha pubblicato suoi social una foto con le sue valigie su un aereo per Roma, per dare gli ultimi ritocchi al permesso di lavoro nel Regno Unito di cui aveva bisogno, e ESPN riferisce che loè fiducioso di ricevere quei documenti ”a brevissimo”. Aggiunge che i Red Devils ...

