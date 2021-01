Last Christmas raggiunge la prima posizione nelle classifiche inglesi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il classico natalizio degli Wham!ha raggiunto per lavolta dopo 36 anni la. La canzone, uscita nel 1984 e ideata per raccogliere fondi per la carestia etiope del biennio 83?-85?, deteneva un curiosoto, ossia di essere uno dei singoli più venduti di sempre senza essere primo nella classifica di vendita (rio condiviso con Maroon 5 e Christina Aguilera). Negli anni la canzone ha conosciuto diverse cover, da Ariana Grande, idolo pop degli ultimi anni, agli Jimmy Eat World, passando per i “nostri” Mario Biondi e Mina. Qual è la storia didegli Wham!? La storia della canzone è assai ...

