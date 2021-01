Lampard | «Pressione? Una costante in questo lavoro | ma ne ero consapevole» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Frankinterviene in conferenza dopo la sconfitta per 3-1 contro il City di Pep Guardiola. Le parole dei manager dei Blues Frankha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro il City di Pep Guardiola. Queste le sue parole. «Avvertirò sempre la. La avvertivo anche quando eravamo in un buon momento perchè sapevo che le sorprese negativo sono dietro l'angolo. E come ho già detto non siamo una squadra che macina risultati o che è al livello di Liverpool e Manchester City o dei precedenti Chelsea dell'era Abramovich. Non sono preoccupato di perdere il posto né sono rilassato per gli alti e i bassi. Ho solo spiegato la situazione attuale».