L’Alzheimer durante le festività Cosa la famiglia può fare

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il lungo periodo di feste che da Natale si spinge fino all’Epifania quest’anno è stato e sarà vissute in maniera diversa, come è stato diverso tutto il 2020 a causa della pandemia, soprattutto per le persone più fragili come le persone con Malattia di Alzheimer per le quali la Società Italiana di Neurologia fa il punto su come affrontare questi giorni di vacanza alla luce delle precauzioni di sicurezza indicate dal Governo.