L’altra crisi. Panebianco spiega perché l’Italia non è pronta per Biden (Di lunedì 4 gennaio 2021) l’Italia in Europa sa fare i conti, ma conta poco. Angelo Panebianco, politologo dell’Università di Bologna ed editorialista del Corriere della Sera, mette in guardia dai facili entusiasmi. C’è una crisi nella crisi che dovrebbe preoccupare più di rimpasti e tatticismi. A pochi giorni dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, nel mezzo di una Guerra Fredda fra Stati Uniti e Cina in Europa, la politica estera italiana vive “una fase di smarrimento”. Panebianco, questo governo ha fatto dell’Europa un punto di forza. l’Italia è davvero forte a Bruxelles? Direi di no. Il rifiuto del Mes sanitario, senza vincoli, non ci pone in una buona posizione. La logica anti-economica con cui sono stati usati fin qui i fondi europei, con un debito ampliato a dismisura ma senza ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021)in Europa sa fare i conti, ma conta poco. Angelo, politologo dell’Università di Bologna ed editorialista del Corriere della Sera, mette in guardia dai facili entusiasmi. C’è unanellache dovrebbe preoccupare più di rimpasti e tatticismi. A pochi giorni dall’insediamento di Joealla Casa Bianca, nel mezzo di una Guerra Fredda fra Stati Uniti e Cina in Europa, la politica estera italiana vive “una fase di smarrimento”., questo governo ha fatto dell’Europa un punto di forza.è davvero forte a Bruxelles? Direi di no. Il rifiuto del Mes sanitario, senza vincoli, non ci pone in una buona posizione. La logica anti-economica con cui sono stati usati fin qui i fondi europei, con un debito ampliato a dismisura ma senza ...

Advertising

casa1404 : @Nich_Ferrante Più che cambiare il governo aprire una crisi senza sapere dove si vuole andare a parare. Se finisce… - NardoneVadim : @marcopalears Si come ha cambiato la legge sulla prescrizione quando in primavera renzi aveva aperto l' altra crisi sempre a chiacchiere - massimousai : Per essere pronti ad affrontare l’altra crisi e la vera battaglia che ci aspetta appena sia possibile: la salvezza… - cippiriddu : @PBaioni Noi una bella crisi di risultati l'abbiamo già avuta a inizio anno vincendone facendo sei punti in 5 parti… - demian_yexil : RT @dukana2: #Renzi, #Salvini e mezza #ForzaMafia #Berlusconi (l’altra mezza è in galera) ??a #Rebibbia con #Verdini...la #Convention del #… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra crisi Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia