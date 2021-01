La zona bianca dal 15 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cinema, palestre e teatri aperti e niente coprifuoco: non è un miraggio ma lo scenario delle misure che verrebbero realizzate nella cosiddetta “zona bianca” ovvero dove sarebbero collocate le regioni con l’RT migliore. Nella zona bianca bar e ristoranti resterebbero aperti senza limiti di orario: L’idea che può cambiare il quadro di chiusure e riaperture l’ha lanciata Dario Franceschini dopo aver ascoltato gli scienziati. Il ministro della Cultura ha proposto la creazione di una quarta fascia di rischio, una «zona bianca» nella quale entrerebbero le regioni con gli indicatori migliori. E dove si potrebbero riaprire luoghi della cultura, come musei, teatri, sale da concerto e cinema. I bar e i ristoranti lavorerebbero senza limiti di orario e anche piscine e palestre tornerebbero a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cinema, palestre e teatri aperti e niente coprifuoco: non è un miraggio ma lo scenario delle misure che verrebbero realizzate nella cosiddetta “” ovvero dove sarebbero collocate le regioni con l’RT migliore. Nellabar e ristoranti resterebbero aperti senza limiti di orario: L’idea che può cambiare il quadro di chiusure e riaperture l’ha lanciata Dario Franceschini dopo aver ascoltato gli scienziati. Il ministro della Cultura ha proposto la creazione di una quarta fascia di rischio, una «» nella quale entrerebbero le regioni con gli indicatori migliori. E dove si potrebbero riaprire luoghi della cultura, come musei, teatri, sale da concerto e cinema. I bar e i ristoranti lavorerebbero senza limiti di orario e anche piscine e palestre tornerebbero a ...

romatoday : Cos'è la zona bianca che il governo vuole introdurre dal 15 gennaio - PalermoToday : Cos'è la zona bianca che il governo vuole introdurre dal 15 gennaio - SmorfiaDigitale : Zona rossa e arancione, sei Regioni verso la chiusura. Ma i virtuosi in fascia b... - infoitinterno : Zona rossa e arancione, sei Regioni verso la chiusura. Ma i “virtuosi” in fascia bianca - lillydessi : Zona rossa e arancione, sei Regioni verso la chiusura. Ma i virtuosi in fascia bianca - Il Messaggero… -

Ultime Notizie dalla rete : zona bianca Cos'è la zona bianca che il governo vuole introdurre dal 15 gennaio Today.it Covid e scuola, Boccia: «Il virus sta accelerando, aperture legate ai contagi»

Ministro Boccia, la zona rossa nazionale che ha segnato le Feste natalizie finisce con la Befana. Che Italia sarà da giovedì prossimo? «Sarà ancora l’Italia ...

Zona rossa e arancione, sei Regioni verso la chiusura. Ma i “virtuosi” in fascia bianca

Le regole più severe, per assegnare le limitazioni in fascia arancione e rossa alle varie Regioni, sono ormai decise. L’epidemia avanza, anche se formalmente resta sotto i livelli ...

Ministro Boccia, la zona rossa nazionale che ha segnato le Feste natalizie finisce con la Befana. Che Italia sarà da giovedì prossimo? «Sarà ancora l’Italia ...Le regole più severe, per assegnare le limitazioni in fascia arancione e rossa alle varie Regioni, sono ormai decise. L’epidemia avanza, anche se formalmente resta sotto i livelli ...