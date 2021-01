"La verità sul voto? Lo vuole solo la Meloni". Paolo Becchi amarissimo: perché gode Conte (Di lunedì 4 gennaio 2021) No, non accadrà nulla. Nessuna crisi di governo. O meglio, magari sarà anche crisi, ma pilotata e che ci riconsegnerà Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il Conte-ter, insomma. Roba da record per l'avvocato del popolo, uno che fino a qualche tempo fa neppure immaginava che, un giorno, sarebbe stato presidente del Consiglio. Forse di tre governi diversi. E sul fatto che non accadrà nulla, o quasi, dice la sua Paolo Becchi, su Twitter. "Diciamola tutta: oggi, a parte FdI, nessuno vuole veramente il voto. Per questo non c'è il due senza il tre. Nessuno ci crede, ma andrà a finire così. Finché c'è virus c'è speranza per Conte", conclude amaro il filosofo e firma di Libero, secondo cui eccezion fatta Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia nessuno, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) No, non accadrà nulla. Nessuna crisi di governo. O meglio, magari sarà anche crisi, ma pilotata e che ci riconsegnerà Giuseppea Palazzo Chigi. Il-ter, insomma. Roba da record per l'avvocato del popolo, uno che fino a qualche tempo fa neppure immaginava che, un giorno, sarebbe stato presidente del Consiglio. Forse di tre governi diversi. E sul fatto che non accadrà nulla, o quasi, dice la sua, su Twitter. "Diciamola tutta: oggi, a parte FdI, nessunoveramente il. Per questo non c'è il due senza il tre. Nessuno ci crede, ma andrà a finire così. Finché c'è virus c'è speranza per", conclude amaro il filosofo e firma di Libero, secondo cui eccezion fatta Giorgiae i Fratelli d'Italia nessuno, in ...

