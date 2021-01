La Verità: “Muccioli ha fatto quello che molti padri progressisti non avevano il coraggio di fare” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non si accennano a placare i dibattiti sulla serie tv documentario di Netflix su San Patrignano e sulla figura di Vincnezo Muccioli. La Verità riprende oggi uno stralcio della serie in cui parla Paolo Villaggio, che è diventato uno dei personaggi chiave per capire l’importanza che Vincenzo Muccioli ha avuto nella vita di chi ha incontrato la droga in quegli anni Muccioli , dice Villaggio, «ha fatto quello che noi padri progressisti non abbiamo avuto il coraggio di fare». Muccioli dunque come un padre per i suoi ragazzi, quel padre che sa essere anche forte e talvolta violento pur di difendere i suoi figlioli dalla droga. Secondo La Verità aveva il ruolo del patriarca, del padre di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non si accennano a placare i dibattiti sulla serie tv documentario di Netflix su San Patrignano e sulla figura di Vincnezo. Lariprende oggi uno stralcio della serie in cui parla Paolo Villaggio, che è diventato uno dei personaggi chiave per capire l’importanza che Vincenzoha avuto nella vita di chi ha incontrato la droga in quegli anni, dice Villaggio, «hache noinon abbiamo avuto ildi».dunque come un padre per i suoi ragazzi, quel padre che sa essere anche forte e talvolta violento pur di difendere i suoi figlioli dalla droga. Secondo Laaveva il ruolo del patriarca, del padre di ...

