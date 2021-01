La telefonata di Trump in cui chiede il ricalcolo dei voti in Georgia | video (Di lunedì 4 gennaio 2021) «Servono 11 mila voti». Sta facendo discutere l'audio pubblicato dal Washington Post di un pezzo di telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il segretario di Stato della Georgia, Bran Raffensperger: Trump chiede di ricalcolare a suo favore i voti delle elezioni presidenziali, cercando abbastanza voti per poter ribaltare il risultato di Joe Biden. Nell'audio si sente Trump minacciare Raffensperger se non avesse soddisfatto la sua richiesta con conseguenze penali non ben precisate. Guarda tutti i video Trump Ricandidatura NoneTrump Banconote Messa NoneDonald Trump Balla Ymca None Leggi su panorama (Di lunedì 4 gennaio 2021) «Servono 11 mila». Sta facendo discutere l'audio pubblicato dal Washington Post di un pezzo ditra il presidente degli Stati Uniti, Donald, e il segretario di Stato della, Bran Raffensperger:di ricalcolare a suo favore idelle elezioni presidenziali, cercando abbastanzaper poter ribaltare il risultato di Joe Biden. Nell'audio si senteminacciare Raffensperger se non avesse soddisfatto la sua richiesta con conseguenze penali non ben precisate. Guarda tutti iRicandidatura NoneBanconote Messa NoneDonaldBalla Ymca None

