La Stanza | trama e trailer del film disponibile dal 4 gennaio su Prime Video

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La, lae il traile del gilm di Stefano Lodovichisu Amazondal 42021. Dal 42021 saràsu Amazonil thriller psicologico italiano, diretto da Stefano Lodovichi, La. Tre attori – Guido Caprino, Camilla Filippi, Edoardo Pesce – unae un senso di claustrofibia, dove i protagonisti saranno messi a confronto con i propri demoni. Ilnasce da un progetto documentario sugli Hikkikomori (i ragazzi che si chiudono in casa e si escludono dalla vita) che si intitola “Chiusi in casa”. La pellicola ha visto la luce durante la quarantena del 2020. Il regista e il suo team creativo hanno ...

