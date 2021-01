La serie tv Bridgerton rilancia l’ipotesi di una regina di colore nella famiglia reale inglese (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Bridgerton”: le immagini della serie tv Netflix guarda le foto Dopo The Crown, è il tempo di Bridgerton, il nuovo serial Regency firmato Netflix che racconta le vicissitudini amorose della famiglia Bridgerton e della società inglese dell’epoca. Lanciata a Natale, la serie televisiva in costume, ambientata nella prima metà dell’800, è volata subito tra le prime dieci nel mondo. Solo il trailer ha avuto oltre 580mila visualizzazioni su Youtube e altrettante su Twitter. Il mash up di ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 gennaio 2021) “”: le immagini dellatv Netflix guarda le foto Dopo The Crown, è il tempo di, il nuovo serial Regency firmato Netflix che racconta le vicissitudini amorose dellae della societàdell’epoca. Lanciata a Natale, latelevisiva in costume, ambientataprima metà dell’800, è volata subito tra le prime dieci nel mondo. Solo il trailer ha avuto oltre 580mila visualizzazioni su Youtube e altrettante su Twitter. Il mash up di ...

