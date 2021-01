La poltrona di Gallera traballa. Aria di rimpasto pure in Lombardia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aria di rimpasto anche in Lombardia. La Lega rimette nel mirino l’assessore alla Sanità Giulio Gallera, azzurro molto vicino al governatore Attilio Fontana, indigesto da tempo a Matteo Salvini e scampato a due mozioni di sfiducia presentate dall’asse Pd-M5S nel luglio e dicembre scorsi. Stavolta, però, il pressing del Capitano apre una breccia nella resistenza di Fontana, consapevole che la sfiducia al solo Gallera lo trascinerebbe inevitabilmente con sé. Così, con una brusca accelerazione, sembra materializzarsi quel più ampio rimpasto nella giunta di cui si parla da settimane, finora stoppato anche dalla resistenza di Forza Italia a perdere un uomo nella squadra. “Vedrete nei prossimi giorni - ha promesso Salvini - nel 2021 la Lombardia tornerà a correre”. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)dianche in. La Lega rimette nel mirino l’assessore alla Sanità Giulio, azzurro molto vicino al governatore Attilio Fontana, indigesto da tempo a Matteo Salvini e scampato a due mozioni di sfiducia presentate dall’asse Pd-M5S nel luglio e dicembre scorsi. Stavolta, però, il pressing del Capitano apre una breccia nella resistenza di Fontana, consapevole che la sfiducia al sololo trascinerebbe inevitabilmente con sé. Così, con una brusca accelerazione, sembra materializzarsi quel più ampionella giunta di cui si parla da settimane, finora stoppato anche dalla resistenza di Forza Italia a perdere un uomo nella squadra. “Vedrete nei prossimi giorni - ha promesso Salvini - nel 2021 latornerà a correre”. Il ...

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: La poltrona di Gallera traballa. Aria di rimpasto pure in Lombardia - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La poltrona di Gallera traballa. Aria di rimpasto pure in Lombardia - GianlucaCesca : RT @HuffPostItalia: La poltrona di Gallera traballa. Aria di rimpasto pure in Lombardia - HuffPostItalia : La poltrona di Gallera traballa. Aria di rimpasto pure in Lombardia - alestyle85 : @niccolo_c @webecodibergamo @Azione_it Manca la proposta più semplice, rimuovere gallera dalla sua poltrona...?? -