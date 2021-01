La Petizione di Unsic per non Tornare Alla Didattica in Presenza: Raccolte 136 Mila Firme (Di lunedì 4 gennaio 2021) Unsic lancia una Petizione per non Tornare Alla Didattica in Presenza il 7 gennaio. Le Firme Raccolte fino ad ora sono 136 Mila. Ecco il testo della Petizione, presente su Change.org: “Considerato il rilevante apporto delle scuole in Presenza al numero complessivo dei contagi, pur ritenendo importante la scuola in Presenza ma in periodi ordinari e Leggi su youreduaction (Di lunedì 4 gennaio 2021)lancia unaper noninil 7 gennaio. Lefino ad ora sono 136. Ecco il testo della, presente su Change.org: “Considerato il rilevante apporto delle scuole inal numero complessivo dei contagi, pur ritenendo importante la scuola inma in periodi ordinari e

Advertising

newsbiella : “Non riaprite le scuole in presenza”: l’appello a Cirio dei 140mila firmatari della petizione Unsic - princigallomich : PUGLIA – Non riaprite le scuole in presenza”: l’appello al governatore Emiliano dei 140mila firmatari della petizio… - Marlfix : 'Mentre all’estero tengono le scuole chiuse, in Italia, con il primato di decessi per Covid e l’aumento di ricoveri… - NTR24 : No a riapertura scuola, petizione Unsic supera 140mila firme e ci si appella alle Regioni - TG24info : Regione - 'Non riaprite le scuole': #Appello a Zingaretti dai 140mila firmatari della petizione Unsic -… -