La "Persona dell'anno" è l'infermiera col volto segnato dalla mascherina (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessia Bonari, 24 anni, infermiera originaria di Grosseto è stata eletta " Persona dell'anno " dai lettori che hanno votato il sondaggio promosso da www.lanazione.it . Alessia ha conquistato la "... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessia Bonari, 24 anni,originaria di Grosseto è stata eletta "" dai lettori che hvotato il sondaggio promosso da www.lanazione.it . Alessia ha conquistato la "...

Advertising

Piu_Europa : ???????????????????????????????????? Da oggi il #RegnoUnito non è più in Ue. Ma la #Scozia “tornerà presto: i valori fondanti dell’… - _ximightbewrong : RT @marimaiunagioia: Come avevo detto, ecco il thread con tutti i libri che avete consigliato nel cita e rispondi dell'altro giorno ?? . Un… - dani6v6 : RT @CarloFagnani: Complimenti a Luca #Gotti mister dell'Udinese: gran bella persona come se ne vedono poche nel mondo del calcio #JuveUdine… - LeveHome : RT @barbarab1974: Nella storia dell'uomo, da sempre, le cellule umane codificano e producono proteine PROPRIE. E gli anticorpi non si forma… - myloveshoran : RT @marimaiunagioia: Come avevo detto, ecco il thread con tutti i libri che avete consigliato nel cita e rispondi dell'altro giorno ?? . Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Persona dell La "Persona dell'anno" è l'infermiera col volto segnato dalla mascherina LA NAZIONE Greta Thunberg compie 18 anni: le prime parole da maggiorenne dell’attivista svedese

Anche se molti pronosticano per lei, già nominata per il Nobel per la pace, scelta dal settimanale Time nel 2019 come “Persona dell’Anno” e chiamata a parlare davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, ...

Achille Lauro a Sanremo 2021, lo stylist Nick Cerioni: “I suoi abiti dicono: vivi essendo chi vuoi”

Achille Lauro sarà ospite di Sanremo 2021 per tutte e cinque le serate con altrettanti “quadri”, come li ha definiti Amadeus ...

Anche se molti pronosticano per lei, già nominata per il Nobel per la pace, scelta dal settimanale Time nel 2019 come “Persona dell’Anno” e chiamata a parlare davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, ...Achille Lauro sarà ospite di Sanremo 2021 per tutte e cinque le serate con altrettanti “quadri”, come li ha definiti Amadeus ...