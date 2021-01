La pericolosa infiammazione post covid in una bambina di 5 anni salvata dai medici (Di lunedì 4 gennaio 2021) Asintomatica, si era negativizzata dopo pochissimo tempo, ma dopo tre settimane è stata aggredita da una sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-C) correlata al coronavirus Leggi su today (Di lunedì 4 gennaio 2021) Asintomatica, si era negativizzata dopo pochissimo tempo, ma dopo tre settimane è stata aggredita da una sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-C) correlata al coronavirus

Asintomatica, si era negativizzata dopo pochissimo tempo, ma dopo tre settimane è stata aggredita da una sindrome infiammatoria multisistemica correlata al Covid ...

