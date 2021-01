La pandemia delle bufale: col Covid +436% di fake news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno della pandemia e la corretta informazione scientifica è stata alla base della prevenzione e del contenimento del Coronavirus. Muoversi tra le news però è stato difficilissimo per i lettori, soprattutto perché mai come quest’anno abbiamo assistito al proliferare di fake new. I dati della Polizia Postale sono allarmanti: rispetto al 2019 c’è stato un aumento di bufale addirittura del 436 per cento (da 21 a 134 segnalazioni arrivate agli agenti) con un +353,3 per cento di alert diramati dalla Postale (da 29 a 136). In molti le condividono purtroppo, ma per fortuna in tanti le denunciano. Il report della Polizia Postale sulle fake news nel 2020 ha una doppia faccia: da una parte si registra un aumento nella diffusione delle bufale ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno dellae la corretta informazione scientifica è stata alla base della prevenzione e del contenimento del Coronavirus. Muoversi tra leperò è stato difficilissimo per i lettori, soprattutto perché mai come quest’anno abbiamo assistito al proliferare dinew. I dati della Polizia Postale sono allarmanti: rispetto al 2019 c’è stato un aumento diaddirittura del 436 per cento (da 21 a 134 segnalazioni arrivate agli agenti) con un +353,3 per cento di alert diramati dalla Postale (da 29 a 136). In molti le condividono purtroppo, ma per fortuna in tanti le denunciano. Il report della Polizia Postale sullenel 2020 ha una doppia faccia: da una parte si registra un aumento nella diffusione...

elenabonetti : È pubblicato sul sito del @FamigliaGov l’avviso pubblico a sportello “Educare insieme”, 10 milioni per il contrasto… - Piu_Europa : Condannata a 4 anni di carcere Zhang Zhan, una delle prime blogger a documentare l’inizio della pandemia a Wuhan. M… - Piu_Europa : “Vediamo quando muori” E’ una delle frasi dei #novax rivolte sui social a #ClaudiaAlivernini, infermiera e volto si… - ernestocaprari : RT @FLuccisano: Laddove la pandemia impone ulteriori chiusure delle scuole bisogna avere il coraggio di non ricorrere alla #dad al 100%, ma… - FLuccisano : Laddove la pandemia impone ulteriori chiusure delle scuole bisogna avere il coraggio di non ricorrere alla #dad al… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia delle La ricetta delle aziende per gestire il trasporto pubblico durante la pandemia AGI - Agenzia Italia Bonus smart working, solo un passo verso il poi

Un rimborso forfettario in sostituzione dei buoni pasto: è questa una delle ipotesi al vaglio tra le misure per la ripresa post-pandemia.

Pelago: la contrarietà del terziario al progetto sulla ex-Italcementi

La presidente della delegazione di Pontassieve della Confcommercio Elena Spanò scrive ai Sindaci di Pelago e di Pontassieve per ribadire: “Scontato e obsoleto, era già destinato a fallire, ma sommando ...

Un rimborso forfettario in sostituzione dei buoni pasto: è questa una delle ipotesi al vaglio tra le misure per la ripresa post-pandemia.La presidente della delegazione di Pontassieve della Confcommercio Elena Spanò scrive ai Sindaci di Pelago e di Pontassieve per ribadire: “Scontato e obsoleto, era già destinato a fallire, ma sommando ...