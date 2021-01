La nuova Regina di The Crown Imelda Staunton parla della sua “bestia nera” nell’interpretare Elisabetta II (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per la prima volta la nuova Regina di The Crown Imelda Staunton parla della sfida enorme di impersonare Elisabetta II nella quinta e sesta stagione del period drama di Netflix creato da Peter Morgan. Subentrata ad Olivia Colman, che a sua volta aveva preso il testimone da Claire Foy, la nuova Regina di The Crown è la versione a noi più familiare della sovrana d’Inghilterra, la quarta monarca più longeva della storia e il Capo di Stato attualmente in carica da più tempo al mondo. Per Imelda Staunton la sfida più difficile sarà proprio questa: la sua Elisabetta, quella della terza età, è la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per la prima volta ladi Thesfida enorme di impersonareII nella quinta e sesta stagione del period drama di Netflix creato da Peter Morgan. Subentrata ad Olivia Colman, che a sua volta aveva preso il testimone da Claire Foy, ladi Theè la versione a noi più familiaresovrana d’Inghilterra, la quarta monarca più longevastoria e il Capo di Stato attualmente in carica da più tempo al mondo. Perla sfida più difficile sarà proprio questa: la sua, quellaterza età, è la ...

Advertising

annabolenaf : dopo tanto posso ufficialmente dire che abbiamo una nuova regina, mia nipote Margherita Bolena non so come si dic… - embrassermoncul : RT @zorpinilover: Nuova emoji in codice per spillare sulla Regina del Gorgonzola SDG >> ?? #TZVIP - zorpinilover : Nuova emoji in codice per spillare sulla Regina del Gorgonzola SDG >> ?? #TZVIP - MariaFranza1 : nuova offesa del 2021: SEI LA REGINA DEL GORGONZOLA #TZVIP - gaia_l15 : Antonella Elia nuova regina del trash #GFVIP5 #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Regina La nuova Regina di The Crown Imelda Staunton e la sua "bestia nera" OptiMagazine One Night in Miami: il nuovo trailer del film diretto da Regina King

Regina King ha diretto One Night in Miami, il suo esordio alla regia nel mondo del cinema, e il nuovo trailer regala qualche scena inedita. One Night in Miami debutterà su Amazon Prime Video il 15 gen ...

The Crown, la sfida di Imelda Staunton: "La mia Regina è la più vicina a quella di oggi"

Nella quinta stagione dello show l'attrice prenderà il posto di Olivia Colman e il suo personaggio arriverà ai giorni nostri ...

Regina King ha diretto One Night in Miami, il suo esordio alla regia nel mondo del cinema, e il nuovo trailer regala qualche scena inedita. One Night in Miami debutterà su Amazon Prime Video il 15 gen ...Nella quinta stagione dello show l'attrice prenderà il posto di Olivia Colman e il suo personaggio arriverà ai giorni nostri ...