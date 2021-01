La nuova bozza del Recovery Plan che dovrebbe placare Renzi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - C'è attesa per la nuova bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al quale ha lavorato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo gli incontri della scorsa settimana con le delegazioni dei partiti di maggioranza. Ricevuta la bozza, il premier dovrebbe convocare il Consiglio dei Ministri per l'approvazione della bozza e l'invio del documento al Parlamento perché venga emendato. La riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe tenersi dopo il 7 gennaio, ma molto dipenderà anche dalle mosse di Italia Viva che tiene alta la tensione nella compagine di governo. Le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti sono ancora sul tavolo, le richieste dei renziani sono precise, ma anche difficili da raccogliere per Giuseppe Conte: si va dalla richiesta di attivazione del Mes ... Leggi su agi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - C'è attesa per la nuovadel Piano nazionale di ripresa e resilienza, al quale ha lavorato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo gli incontri della scorsa settimana con le delegazioni dei partiti di maggioranza. Ricevuta la, il premierconvocare il Consiglio dei Ministri per l'approvazione dellae l'invio del documento al Parlamento perché venga emendato. La riunione del Consiglio dei Ministritenersi dopo il 7 gennaio, ma molto dipenderà anche dalle mosse di Italia Viva che tiene alta la tensione nella compagine di governo. Le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti sono ancora sul tavolo, le richieste dei renziani sono precise, ma anche difficili da raccogliere per Giuseppe Conte: si va dalla richiesta di attivazione del Mes ...

Advertising

Agenzia_Italia : La nuova bozza del Recovery Plan che dovrebbe placare Renzi - fisco24_info : Verso una nuova bozza del Recovery Plan. Attesa per le mosse di Renzi: AGI - C'è attesa per la nuova bozza del Pian… - infoitinterno : Renzi frena: «Tutti sanno che non si voterà». Nuova bozza del Recovery Plan e rimpasto: le mosse di Conte per spegn… - lalitapetila : RT @ElioLannutti: Recovery plan, perché la proposta di Renzi fa saltare i conti pubblici: debito/pil più alto di 10 punti. Compreso il #Mes… - Simo07827689 : RT @ElioLannutti: Recovery plan, perché la proposta di Renzi fa saltare i conti pubblici: debito/pil più alto di 10 punti. Compreso il #Mes… -