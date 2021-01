La musica di Diego Conti, ascoltiamo: Per l’Ultima Volta, 3 Gradi, As Tears Go By (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo periodo assurdo che stiamo vivendo sta penalizzando in maniera preoccupante tutta la musica, l’arte e la cultura. Impossibile fare concerti. Tranne che al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Allora ho deciso di isolare momenti live dalle ultime puntate del programma e di unire alcuni brani dalle esibizioni degli artisti che sono venuti in studio. Niente parole, interviste e racConti, ma solo musica dal vivo, che è quella che più ci manca oggi. Diego Conti è venuto già due volte al Premiato Circo Volante del Barone Rosso e una è stato collegato dalla Fonoprint di Bologna. Cantautore della nuova era che ritengo molto interessante, dal live del 12 ottobre 2020 ho scelto le sue “Per l’Ultima Volta”, “3 Gradi” e una sua versione della “As ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo periodo assurdo che stiamo vivendo sta penalizzando in maniera preoccupante tutta la, l’arte e la cultura. Impossibile fare concerti. Tranne che al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Allora ho deciso di isolare momenti live dalle ultime puntate del programma e di unire alcuni brani dalle esibizioni degli artisti che sono venuti in studio. Niente parole, interviste e rac, ma solodal vivo, che è quella che più ci manca oggi.è venuto già due volte al Premiato Circo Volante del Barone Rosso e una è stato collegato dalla Fonoprint di Bologna. Cantautore della nuova era che ritengo molto interessante, dal live del 12 ottobre 2020 ho scelto le sue “Per”, “3” e una sua versione della “As ...

Advertising

zazoomblog : La musica di Diego Conti ascoltiamo: Per l’Ultima Volta 3 Gradi As Tears Go By - #musica #Diego #Conti #ascoltiamo… - UgoStomeo : In #nomination all'#OAPLUSMUSICAWARDS2020 per il #premio #Best #ItalianSong: #Diodato #Mahmood #Elodie #Mietta… - rodinocinzia : RT @Agenzia_Ansa: Gli addii celebri del 2020, da Kobe Bryant, a Luis Sepulveda, a Morricone, Sean Connery e Diego Armando Maradona. Nel co… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Gli addii celebri del 2020, da Kobe Bryant, a Luis Sepulveda, a Morricone, Sean Connery e Diego Armando Maradona. Nel co… - Tommyp99 : Hai tolto allo sport Kobe Bryant e Diego Maradona,hai tolto alla musica Ezio Bosso e Ennio Morricone,hai tolto al c… -

Ultime Notizie dalla rete : musica Diego Sei anni senza Pino Daniele: le lettere del fratello e della Serio Il Mattino Pino Daniele, la lettera del fratello: "Eri grande come Maradona"

"Tu e Diego ci avete fatto gioire e abbracciare" . E' uno dei passaggi della lettera aperta che Nello Daniele , fratello di Pino ...

Tàlassa, la musica del mare che rievoca la bellezza: la band tra il folk e il rock

A Castellaneta il gruppo che riporta i versi di Isabella Morra: «Diamo voce agli artisti senza tempo nel segno del mito griko» ...

"Tu e Diego ci avete fatto gioire e abbracciare" . E' uno dei passaggi della lettera aperta che Nello Daniele , fratello di Pino ...A Castellaneta il gruppo che riporta i versi di Isabella Morra: «Diamo voce agli artisti senza tempo nel segno del mito griko» ...