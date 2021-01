La morte di Pino Daniele nel ricordo del figlio | “Il dolore ci tiene stretti a te”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 4 gennaio sarà sempre un giorno del: era il 2015 quando le prime pagine dei quotidiani riportavano ladi, scomparso alle 22:45 mentre si trovava all’ospedale Sant’Eugenio di Roma a seguito di un infarto. Il cantautore partenopeo aveva accusato un malore mentre si trovava presso la sua abitazione di Orbetello, in Toscana, per poi essere trasportato d’urgenza nella Capitale. Oggi le lacrime del mondo della musica, dello spettacolo e soprattutto dei famigliari sono tutte per lui. Ladiha lasciato un vuoto incolmabile nell’universo del blues e della canzone d’autore. In tanti, oggi, gli rendono omaggio con parole che non renderanno mai abbastanza giustizia all’immensità della sua arte. Tra coloro che oggi stanno ...