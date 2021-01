La morte del fratello e della sorella di Sabina Ciuffini ma è sua figlia che la fa emozionare (Foto) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un’intervista piena di emozioni quella di Sabina Ciuffini a Oggi è un altro giorno tra le lacrime per le parole della figlia Ilaria e il dolore per la morte della sorella e del fratello (Foto). Virginia aveva due anni in più di Sabina, lei le ha donato anche il midollo, è riuscita a farla vivere più a lungo ma poi la malattia l’ha portata via. “Era una donna che si è guadagnata tutto nella vita, era una donna straordinaria. della leucemia non si sa molto e io un giorno l’ho accompagnata a donare il sangue e la sera stessa l’hanno chiamata a casa, lei dormiva e ho risposto io e mi hanno detto che aveva una forma gravissima di leucemia e rimasi sconvolta. Era sempre molto stanca…”. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un’intervista piena di emozioni quella dia Oggi è un altro giorno tra le lacrime per le paroleIlaria e il dolore per lae del). Virginia aveva due anni in più di, lei le ha donato anche il midollo, è riuscita a farla vivere più a lungo ma poi la malattia l’ha portata via. “Era una donna che si è guadagnata tutto nella vita, era una donna straordinaria.leucemia non si sa molto e io un giorno l’ho accompagnata a donare il sangue e la sera stessa l’hanno chiamata a casa, lei dormiva e ho risposto io e mi hanno detto che aveva una forma gravissima di leucemia e rimasi sconvolta. Era sempre molto stanca…”. ...

Advertising

DiMarzio : Addio al cantante di 'You'll Never Walk Alone': il ricordo del #Liverpool - MIsocialTW : In occasione dei 700 anni dalla morte di #DanteAlighieri l'@AccademiaCrusca lancia #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata,… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #USA La Corte suprema del Texas ha riconosciuto un risarcimento di due milioni di dollari ad Alfred D… - GretaSalve : RT @SandroVeronesi: Con questo strepitoso poemetto è nata la poesia moderna. Bello rileggerlo oggi, nell’anniversario della morte del suo a… - LucianaCiolfi : RT @RepSpettacoli: Pino Daniele, il ricordo del figlio a sei anni dalla morte: 'Il 4 gennaio fu una lunga notte' [aggiornamento delle 14:52… -

Ultime Notizie dalla rete : morte del Morte del minore senza cintura: responsabile il conducente Altalex Arezzo, malato aggredito e ucciso in ospedale da paziente psichiatrico sfuggito a sanitari: l'Asl non pagherà

L’Asl non dovrà risarcire i familiari del paziente morto per l’aggressione subita in ospedale da parte di un altro paziente.

Pino Daniele, sei anni dalla morte. Tanti omaggi sulla tomba in Toscana, a Magliano

Magliano in Toscana, 4 gennaio 2020 - Sei anni senza Pino Daniele, sei anni senza uno dei grandi interpreti della musica partenopea e italiana. Aveva portato Napoli nel mondo ma era poi diventato un a ...

L’Asl non dovrà risarcire i familiari del paziente morto per l’aggressione subita in ospedale da parte di un altro paziente.Magliano in Toscana, 4 gennaio 2020 - Sei anni senza Pino Daniele, sei anni senza uno dei grandi interpreti della musica partenopea e italiana. Aveva portato Napoli nel mondo ma era poi diventato un a ...