La lettera (dura) dei capi del Pentagono a Trump. Da Rumsfeld a Esper (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pesano parecchio le dieci firme sull'editoriale di domenica del Washington Post. Ci sono tutti gli ex capi del Pentagono, uniti nel chiedere a Donald Trump di non usare le Forze armate per tentare di sovvertire il risultato elettorale dello scorso 3 novembre: "Ci porterebbero in un territorio pericoloso, illegale e incostituzionale". Sommata al voto al Senato di venerdì che ha permesso di superare per la prima volta in quattro anni un veto del presidente uscente (per un maxi budget militare da 740 miliardi di dollari), la lettera aperta stringe il cerchio intorno a Trump, ormai rimasto con i fedelissimi. LE FIRME Ci sono tutti gli ex segretari alla Difesa degli ultimi trentadue anni ad esclusione di Leslie Aspin, il primo capo del Pentagono di Bill Clinton, morto nel 1995. Ci sono ...

