La lentezza delle vaccinazioni che preoccupa il governo

Il V-Day del 27 dicembre ha dato il via, dapprima in maniera simbolica, alla campagna vaccinale in Italia. A distanza di una settimana, però, nel Paese le vaccinazioni non sembrano…

Le dosi a disposizione sono 479.700, ma attualmente le vaccinazioni sono solo 122.528: il governo mostra i primi segni di preoccupazione.

Gran Bretagna e Germania verso lockdown. Dubbi vaccino per variante sudafricana

In Europa si aspetta la terza ondata. Gli Stati Uniti continuano a mietere record nella pandemia, tanto che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di bare per le vittime. Sabato il ...

