La Juve crea una nuova figura: il capo dell’ufficio legale. Ce n’era bisogno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non è un bel momento, dal punto di vista legale, per la Juventus. Tra la sconfitta al Coni sul ricorso della vittoria a tavolino contro il Napoli, e il polverone della vicenda Suarez, Agnelli ha deciso di potenziare l’area legale della società. E ha introdotto una nuova figura – peraltro sempre più in voga nelle grandi aziende – il General Counsel and Chief Legal Officer. In pratica un plenipotenziario responsabile di tutte le iniziative legali del club. Una figura “a diretto riporto dell’Executive Chairman Andrea Agnelli”, come scrive la stessa Juve in un comunicato. Il ruolo va a Cesare Gabasio, che ha in curriculum di 12 anni di carriera allo Studio legale Grande Stevens, prima di diventare partner dello Studio Pacciani Avvocati, per un altro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non è un bel momento, dal punto di vista, per lantus. Tra la sconfitta al Coni sul ricorso della vittoria a tavolino contro il Napoli, e il polverone della vicenda Suarez, Agnelli ha deciso di potenziare l’areadella società. E ha introdotto una– peraltro sempre più in voga nelle grandi aziende – il General Counsel and Chief Legal Officer. In pratica un plenipotenziario responsabile di tutte le iniziative legali del club. Una“a diretto riporto dell’Executive Chairman Andrea Agnelli”, come scrive la stessain un comunicato. Il ruolo va a Cesare Gabasio, che ha in curriculum di 12 anni di carriera allo StudioGrande Stevens, prima di diventare partner dello Studio Pacciani Avvocati, per un altro ...

