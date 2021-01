La foto di Luigi Di Maio che bacia la mano del comandante libico Haftar è falsa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 23 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostrerebbe il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio in procinto di baciare la mano al comandante libico Khalifa Haftar, a capo delle truppe che controllano la parte orientale della Libia. Haftar è da tempo in conflitto con il governo libico guidato da Fayez al-Sarraj e sostenuto dalle Nazioni Unite. Nell’immagine oggetto di analisi compare la scritta «senza commento». Si tratta di una notizia falsa, veicolata da un’immagine modificata. Nella foto originale – scattata durante un incontro politico avvenuto il 18 dicembre 2020 a Bengasi (Libia) – il ministro degli Esteri non sta per baciare la ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 23 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata unache mostrerebbe il ministro degli Esteri italianoDiin procinto dire laalKhalifa, a capo delle truppe che controllano la parte orientale della Libia.è da tempo in conflitto con il governoguidato da Fayez al-Sarraj e sostenuto dalle Nazioni Unite. Nell’immagine oggetto di analisi compare la scritta «senza commento». Si tratta di una notizia, veicolata da un’immagine modificata. Nellaoriginale – scattata durante un incontro politico avvenuto il 18 dicembre 2020 a Bengasi (Libia) – il ministro degli Esteri non sta perre la ...

