La Fionda | esce in libreria un nuovo semestrale di politica

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelle librerie italiane si è affacciata una novità piuttosto inconsueta di questi tempi: una rivista di cultura ed analisi. Questa nuova impresa editoriale si chiama La, pubblicata dalla casa editrice romana Rogas. Ladi Davide contro Golia. Ma anche ladi Gian Burrasca, leggiamo sul loro sito. La prospettiva è alternativa al pensiero dominante e al contempo seria, con interventi di docenti universitari e studiosi. Insomma: non cede a paranoie, dietrologie o tanti facili “complottismi” che invece fanno presa tra gli sfiduciati verso il sistema politico. Lettura autorevole ma critica Il primo numero de La, uscito a fine dicembre 2020, si intitola “Nulla sarà più come prima? Scenari della post-emergenza: Italia, Europa, Mondo”. La versione cartacea «avrà ...

"Nulla sarà più come prima? Scenari della post-emergenza". In libreria La Fionda, una nuova rivista di cultura e analisi politica.