"La cosa più terribile che possa accadere, era giovanissima": la morte che sconvolge Enrica Bonaccorti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Momenti di grande commozione a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 nella puntata di oggi, lunedì 4 dicembre. In studio, infatti, Edoardo Vianello ha parlato della drammatica morte della figlia che aveva avuto con Wilma Goich, scomparsa in primavera per un tumore. Una morte improvvisa, dolorosissima. E dopo aver ascoltato le parole di Vianello, Enrica Bonaccorti, presente in studio e visibilmente provata, ha affermato: "Perdere il proprio figlio è la cosa più terribile che possa accadere. Era giovanissima", ha aggiunto con le lacrime agli occhi. Infine, Enrica Bonaccorti ha aggiunto: "Dobbiamo cercare la forza dentro di noi per riuscire ad andare avanti". Anche se in certo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Momenti di grande commozione a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 nella puntata di oggi, lunedì 4 dicembre. In studio, infatti, Edoardo Vianello ha parlato della drammaticadella figlia che aveva avuto con Wilma Goich, scomparsa in primavera per un tumore. Unaimprovvisa, dolorosissima. E dopo aver ascoltato le parole di Vianello,, presente in studio e visibilmente provata, ha affermato: "Perdere il proprio figlio è lapiùche. Era", ha aggiunto con le lacrime agli occhi. Infine,ha aggiunto: "Dobbiamo cercare la forza dentro di noi per riuscire ad andare avanti". Anche se in certo ...

