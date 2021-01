La Boschi querela Travaglio per gli insulti nell’editoriale | “Hai la faccia come…”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elenaha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Marcoin relazione a quanto scritto‘I veri transfughi‘, pubblicato su ‘Il Fatto Quotidiano'”. Una nota secca dell’ufficio ufficio stampa di Italia Viva dà seguito a quanto scritto dal direttore del Fatto Quotidiano. Che da tempo pur di difendere l’indifendibile governo Conte, cannoneggia contro le minacce renziane e soprattutto delle sue ministre, Bellanova ein testa. La: i fatti Cosa aveva scritto di tanto lesivonel suo editoriale? “Il primo modo di dire del 2021 – si legge sulla prima pagina del Fatto del 3 gennaio – è ‘avere la...

L'HuffPost

La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio Marco Travaglio. Motivo del contendere l’editoriale “I veri transfughi”, pubblicato ...Ilaria Cucchi querelata per lo ‘sciacallo’ a Salvini, il pm chiede l’archiviazione del procedimento. Ilaria Cucchi querelata per lo ‘sciacallo’ a Salvini. La sorella di Stefano dovrà comparire il pros ...