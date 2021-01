La Befana vien di notte la trama del film stasera su Rai 1 martedì 5 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) La Befana vien di notte il film con Paola Cortellesi su Rai 1 martedì 5 gennaio, trama e trailer La Befana vien di notte è la commedia dalle venature fantasy con cui Ria 1 festeggia l’arrivo della Befana martedì 5 gennaio alle 21:25 in prima serata e in prima visione. Il film con Paola Cortellesi è diretto da Michele Soavi e scritto da Nicola Guaglianone. Uscito a dicembre del 2018 il film ha incassato 7,7 milioni di euro. La Befana vien di notte la trama del film su Rai 1 stasera Scopriamo insieme di che parla La ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladiilcon Paola Cortellesi su Rai 1e trailer Ladiè la commedia dalle venature fantasy con cui Ria 1 festeggia l’arrivo dellaalle 21:25 in prima serata e in prima visione. Ilcon Paola Cortellesi è diretto da Michele Soavi e scritto da Nicola Guaglianone. Uscito a dicembre del 2018 ilha incassato 7,7 milioni di euro. Ladiladelsu Rai 1Scopriamo insieme di che parla La ...

Advertising

Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: 'Ebbene sì, è da secoli e secoli che vivo in incognito e non è cosa per tutti...' In un mondo maschilista, facciamo la… - RadiocorriereTv : 'Ebbene sì, è da secoli e secoli che vivo in incognito e non è cosa per tutti...' In un mondo maschilista, facciamo… - SRDHAIN : RT @isolda21215122: La befana vien di notte con .... Impara ad ascoltarti ! #premrawat. # Imparadascoltarti ?@imparascoltarti? #befana20… - PrinceDavid_BEL : La #Befana vien di notte come fanno le... - tackleduro : RT @Sardanapalooo: LA BEFANA VIEN DI NOTTE ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Befana vien "La Befana vien di rosso": la raccolta alimentare della Croce Rossa di Villar Dora http://www.lagendanews.com La Befana vien di notte la trama del film stasera su Rai 1 martedì 5 gennaio

La Befana vien di Notte la trama del film su Rai 1 stasera martedì 5 gennaio il cast dove lo trovo in streaming ...

La Befana vien di notte la trama del film stasera su Rai...

La Befana vien di notte il film con Paola Cortellesi su Rai 1 martedì 5 gennaio, trama e trailer La Befana vien di notte è la commedia ...

La Befana vien di Notte la trama del film su Rai 1 stasera martedì 5 gennaio il cast dove lo trovo in streaming ...La Befana vien di notte il film con Paola Cortellesi su Rai 1 martedì 5 gennaio, trama e trailer La Befana vien di notte è la commedia ...