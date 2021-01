La Befana vien di notte e…porta i weekend in «zona rossa» e col coprifuoco anticipato | ipotesi nuove restrizioni fino al 15 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Governo, ormai sembra quasi certo, si appresta a varare un altro mini pacchetto di misure restrittive (l’ennesimo) che porterà gli italianial prossimo 15. E, dalle indiscrezioni raccolte sin qui, si preannuncia un inasprimento – seppur in giorni ben precisi – delle norme per contenere, nelle intenzioni degli esperti, i contagi da Covid-19. Emergenza Coronavirus: ecco quali misure potrebbero entrare in vigore dal 7 al 15E allora ecco cosa potrebbe portare la: lein campo sono diverse, come quella di blindare i(festivi e pre festivi) – a partire dal prossimo quello del 9 e del 10– disegnando un’Italia inarancione ocome sottolineato dal Ministro della Salute Speranza ...