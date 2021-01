KTM e la MotoGP | nel 2021 obiettivo mondiale

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La KTM ha uno scopo preciso in questoappena sbocciato: vincere la. E’ quanto ha ribadito il boss della casa austriaca Stefan Pierer, nel corso di un’intervista rilasciata al sito tedesco Speedweek. Il manager, il cui gruppo possiede i marchi KTM, Husqvarna e Gas Gas, è molto soddisfatto di quanto ottenuto dalla squadra ufficiale e dai satelliti di Tech 3 nel 2020, ma sente che è il momento di fare il salto di qualità. “Ci sono voluti sette o otto anni per ottenere la nostra prima vittoria assoluta al rally Dakar e anche nel campionato statunitense Supercross“, ha detto Pierer. “Non ci arrenderemo finché non avremo vinto anche la“. Nel 2020 la KTM ha concluso ilal terzo posto nel campionato costruttori, con tre vittorie. Brad Binder ha conquistato il Gp della ...

