Khabib risponde a Spalletti | “Buona fortuna amico mio” FOTO

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “permettimi di utilizzare il tuo cappello come simbolo di lotta“. Lo aveva scritto su instagram Lucianoche per fare gli auguri di buon anno a chi lo segue sui social aveva scelto unacon la papakha, il tradizionale copricapo del Caucaso e reso celebre negli ultimi anni in ogni cerimonia del peso dal campione di arti marziali misteNurmagomedov. Che all’ex tecnico della Roma ha volutore con un augurio: “mio“.pic.twitter.com/gotbG77pfa — ? (@PetagnaBonifazi) January 4, 2021 SportFace.