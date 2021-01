Kate Middleton | più fashion influencer di lei non ce n’è

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Non sono stati certo i lockdown, le inquadrature da mezzobusto e gli outfit dal piglio casual in videocall a frenare il potere fashion di Kate Middleton. Stando a quanto riportato da DailyMail, infatti, la Duchessa di Cambridge è svettata in testa alla classifica – stilata da LovetheSales.com – delle influencer di moda più apprezzate del Regno Unito nel 2020.