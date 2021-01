Juventus-Udinese | Vucinic tifoso d’eccezione

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Vittoria importantissima quella dellaieri sera contro l’. I bianconeri ieri sera potevano contare anche unspeciale, ex giocatore dei bianconeri, ovvero Mirko. Attraverso le sue storie Instagram ha riposto ai tifosi che gli chiedevano se seguisse la: “Sempre” quanto affermato dal montenegrino, che guarda quindi da vicino l’avventura dell’ex compagno Andrea Pirlo. SportFace.

