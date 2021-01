Juventus, tre nuovi ingressi in dirigenza. Il comunicato del club (Di lunedì 4 gennaio 2021) Novità nell’organigramma societario della Juventus. Continuando nella revisione del modello operativo e organizzativo, il club bianconero ha ufficializzato gli arrivi di Stefano Cerrato come Chief Financial Officer e Investor Relator, Cesare Gabasio quale General Counsel and Chief Legal Officer e Tiziana Zancan quale Chief People Officer. IL comunicato – Juventus Football club S.p.A. comunica che il processo di revisione del modello operativo e organizzativo della Società avviato nel mese di maggio 2020 prosegue e, in tale contesto, ha nominato Chief Financial Officer e Investor Relator della Società Stefano Cerrato, il quale subentra a Stefano Bertola che aveva assunto pro tempore tali incarichi a luglio 2020. Quest’ultimo manterrà pro tempore la carica di “Dirigente preposto alla redazione dei ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Novità nell’organigramma societario della. Continuando nella revisione del modello operativo e organizzativo, ilbianconero ha ufficializzato gli arrivi di Stefano Cerrato come Chief Financial Officer e Investor Relator, Cesare Gabasio quale General Counsel and Chief Legal Officer e Tiziana Zancan quale Chief People Officer. ILFootballS.p.A. comunica che il processo di revisione del modello operativo e organizzativo della Società avviato nel mese di maggio 2020 prosegue e, in tale contesto, ha nominato Chief Financial Officer e Investor Relator della Società Stefano Cerrato, il quale subentra a Stefano Bertola che aveva assunto pro tempore tali incarichi a luglio 2020. Quest’ultimo manterrà pro tempore la carica di “Dirigente preposto alla redazione dei ...

