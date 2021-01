Juventus, Pirlo vuole Gomez: possibile scambio con Bernardeschi? (Di martedì 5 gennaio 2021) La Juventus cerca rinforzi per invertire la rotta dopo un girone di andata deludente e sotto tono. L’ultima suggestione di mercato per la sessione invernale riguarda Papu Gomez. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società bianconera sarebbe stata l’unica big ad aver effettuato un sondaggio sull’argentino. La società bianconera avrebbe anche provato ad imbastire uno scambio con l’Atalanta che coinvolgerebbe anche Federico Bernardeschi, ai margini della Juventus di Pirlo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Lacerca rinforzi per invertire la rotta dopo un girone di andata deludente e sotto tono. L’ultima suggestione di mercato per la sessione invernale riguarda Papu. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società bianconera sarebbe stata l’unica big ad aver effettuato un sondaggio sull’argentino. La società bianconera avrebbe anche provato ad imbastire unocon l’Atalanta che coinvolgerebbe anche Federico, ai margini delladi. SportFace.

